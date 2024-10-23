Нападающий «Зенита» высказался об игре на искусственном газоне

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро рассказал об опыте игры на искусственном газоне. Вчера, 22 октября, «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

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