Пьянич высказался о победе над «Ахматом»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в эфире «Матч ТВ» рассказал, с какой целью москвичи выходили на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата».

Встреча шестого тура группы C Пути РПЛ прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Пьянич отдал голевую передачу на Секу Койта.