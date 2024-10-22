Пьянич высказался о победе над «Ахматом»

Пьянич — о победе над «Ахматом»: «Мы хотели занять первое место в группе и выполнили эту задачу»
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в эфире «Матч ТВ» рассказал, с какой целью москвичи выходили на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ахмата».
Встреча шестого тура группы C Пути РПЛ прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Пьянич отдал голевую передачу на Секу Койта.
— Мы хотели занять первое место в группе и выполнили эту задачу. Знали, что соперник мог выйти [с первого места] из группы, если обыграет нас, поэтому не дали ему ни одного шанса. Я видел Койта и сознательно отдавал ему пас. Мы много тренируемся и готовимся. Решил, что в данном случае это было лучшее решение. Потрясающие фанаты, все было здорово. Это заслуженная победа. Погода отличная, все прекрасно, — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».
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