«ПСЖ» не смог обыграть ПСВ в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались французский «ПСЖ» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавил Гленн Нюберг. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1

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В составе гостей автором единственного гола стал Ноа Ланг. Хозяева ответили точным ударом Ашрафа Хакими.

Напомним, «ПСЖ» в двух стартовых турах ЛЧ обыграл «Жирону» (1:0) и уступил «Арсеналу» (0:2). ПСВ сыграл вничью со «Спортингом» (1:1) и уступил «Ювентусу» (1:3).