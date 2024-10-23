«Ювентус» дома проиграл «Штутгарту» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались итальянский «Ювентус» и немецкий «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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В составе немецкого клуба автором единственного гола стал Эль Билал Туре.

Отметим, что туринцы с 84-й минуты играли с меньшинстве из-за удаления Данило.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.