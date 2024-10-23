Команда Миранчука вышла в плей-офф на "Интер Майами" Месси

"Атланта Юнайтед" с российским полузащитником Алексеем Миранчуком вышла в плей-офф МЛС, благодаря победе над "Монреалем" в серии послематчевых пенальти.

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"Атланта" и "Монреаль" встретились в стыковом матче за право сыграть в первом раунде плей-офф. И команда Миранчука начала встречу удачно. На 28-й минуте Брукс Леннон открыл счет.

На 44-й - Стиан Грегерсен с передачи российского полузащитника во второй раз огорчил канадский клуб.

Но после перерыва "Монреаль" смог перевернуть ход встречи. Хосеф Мартинес оформил дубль и сравнял счет. В итоге победитель определился в серии пенальти, где точнее были игроки "Атланты". Реализовал свою попытку и Миранчук.

Теперь команда россиянина в первом раунде плей-офф встретится с клубом "Интер Майами" Лионеля Месси.