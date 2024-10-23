Тренер Николич прокомментировал победу ЦСКА в матче с "Ахматом"

Главный тренер московского ЦСКА после победы над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России признался, что ему не очень понравилась игра, которую продемонстрировали армейские футболисты. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Были моменты. Если честно, игра не очень понравилась, но у нас три очка и еще одна сухая игра. Это всегда нравится. Ребята не показали все 100%, считаю это неправильным, но так бывает. Когда у нас три очка и сухая игра, то это можно как-то принять. Если бы этого не было, то уже большие проблемы», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече забил малийский нападающий ЦСКА Секу Койта с передачи хавбека Миралема Пьянича.

ЦСКА выиграл группу C, набрав 14 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Ахмат» идет вторым, у них в активе девять баллов. Однако, столько же имеет «Краснодар», который проведет свой заключительный матч против «Пари НН» 23 октября. Эти команды и решат, кто из пары «Краснодара» и «Ахмата» отправится вместе с ЦСКА в верхнюю сетку, а кто — в нижнюю.