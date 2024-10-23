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Тренер Николич прокомментировал минимальную победу ЦСКА в матче с "Ахматом"

Главный тренер московского ЦСКА после победы над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России признался, что ему не очень понравилась игра, которую продемонстрировали армейские футболисты. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тренер Николич прокомментировал победу ЦСКА в матче с "Ахматом"
© РИА Новости
«Были моменты. Если честно, игра не очень понравилась, но у нас три очка и еще одна сухая игра. Это всегда нравится. Ребята не показали все 100%, считаю это неправильным, но так бывает. Когда у нас три очка и сухая игра, то это можно как-то принять. Если бы этого не было, то уже большие проблемы», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече забил малийский нападающий ЦСКА Секу Койта с передачи хавбека Миралема Пьянича.

ЦСКА выиграл группу C, набрав 14 очков за шесть проведенных встреч и отправится в верхнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Ахмат» идет вторым, у них в активе девять баллов. Однако, столько же имеет «Краснодар», который проведет свой заключительный матч против «Пари НН» 23 октября. Эти команды и решат, кто из пары «Краснодара» и «Ахмата» отправится вместе с ЦСКА в верхнюю сетку, а кто — в нижнюю.

Футбол