Семак отреагировал на негатив фанатов «Зенита» к Соболеву

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что болельщики имеют право негативно относиться к российскому нападающему команды Александру Соболеву. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Болельщики ко многим футболистам и не только футболистам, но еще и тренерам относятся по-разному ввиду тех или иных событий, поступков. Все, что угодно можно говорить, это их право», — заявил специалист.

22 октября «Зенит» на выезде обыграл воронежский «Факел» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Соболев появился на поле в стартовом составе, провел полный матч, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.