«Рубин» минимально победил «Акрон» в игре Кубка России

23 октября в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретились тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 19:00 мск. Она закончилась со счётом 1:0 в пользу казанцев.

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Дардан Шабанхаджай на восьмой минуте открыл счёт в игре. Этот гол стал единственным в матче.

«Акрон» занял третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала восемь очков за шесть встреч. «Рубин» (9) финишировал на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).