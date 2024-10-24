Тренер «Зенита» раскрыл, почему было решено подписать Соболева

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о подписании нападающего Александра Соболева из «Спартака».

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Специалист объяснил, почему сине-бело-голубые решили подписать игрока красно-белых. По словам Тимощука, в «Зените» решили, что Соболев усилит команду, ведь он является одним из сильнейших нападающих России за последние годы.

«Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев – один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист. Поэтому все только от него самого зависит», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» прошлым летом. Фанаты скептически восприняли этот трансфер и стали критиковать Соболева.