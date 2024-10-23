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В РФС назвали Пьянича послом, который покажет миру, что в России безопасно

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, какой ему видится роль звездного новичка московского ЦСКА, боснийского футболиста Миралема Пьянича.

В РФС обозначили роль Пьянича в ЦСКА
© РИА Новости

Его слова приводит газета «Известия».

«Могут быть разные точки зрения, но мне кажется, нужно смотреть позитивно: у человека принципиально поменялась позиция. Не даю никакой оценки, тогда он сказал одно, а сейчас сделал другое. Он перешел к нам в футбол — пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, все хорошо, и можно играть», — заявил Митрофанов.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые отстранили российскую команду от турниров под своей эгидой после начала специальной военной операции.

Контракт с 34-летним Пьяничем был подписан армейцами на год с возможностью продления в конце сентября 2024 года. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

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