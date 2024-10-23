В РФС обозначили роль Пьянича в ЦСКА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, какой ему видится роль звездного новичка московского ЦСКА, боснийского футболиста Миралема Пьянича.

Его слова приводит газета «Известия».

«Могут быть разные точки зрения, но мне кажется, нужно смотреть позитивно: у человека принципиально поменялась позиция. Не даю никакой оценки, тогда он сказал одно, а сейчас сделал другое. Он перешел к нам в футбол — пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, все хорошо, и можно играть», — заявил Митрофанов.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые отстранили российскую команду от турниров под своей эгидой после начала специальной военной операции.

Контракт с 34-летним Пьяничем был подписан армейцами на год с возможностью продления в конце сентября 2024 года. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.