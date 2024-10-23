В РФС заявили, что находятся в финальной стадии переговоров по матчам сборной

Российский футбольный союз (РФС) находится в финальной стадии переговоров по матчам национальной команды в ноябре.

Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

"Ноябрь - холодный месяц, но мы сделаем его теплым, - сказал Митрофанов. - Находимся в завершающей стадии переговоров, будет два соперника, когда официально все подпишем - объявим. Необходимо еще согласование с Международной федераций футбола и конфедерацией, как только это произойдет - мы скажем. Что скрывать - ведем переговоры с Сирией и Брунеем". "Пока возможное место проведения не комментируем. Будет в форме ФИФА все указано. Рассматриваем разные варианты", - заключил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.