Анри предупредил Мбаппе, что ему не дадут времени на адаптацию в «Реале»

Бывший французский нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

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«Часто говорят, что игроку требуется время, чтобы адаптироваться в новом клубе… Но, к сожалению, когда ты носишь эту футболку, времени тебе не дают», — приводит слова Анри Footmercato.

К мадридскому «Реалу» Килиан Мбаппе присоединился минувшим летом. За этот период французский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.