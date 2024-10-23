Генич ответил Карпину на критику футбольных комментаторов

Известный комментатор Константин Генич ответил на недавнее резонансное высказывание Валерия Карпина. Тренер «Ростова» и сборной России раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они высказывают свои оценочные суждения в прямом эфире.

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По мнению Карпина, комментатор должен оставаться нейтральным зрителем и комментировать непосредственно происходящее на поле без личных оценок. Генич заявил, что ему «по барабану» на мнение тренера.