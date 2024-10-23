Аршавин прокомментировал миллионные траты Жиркова

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал заявление Юрия Жиркова о ежемесячном расходе в миллион рублей.

"Футболисты рассказывают о своих тратах? В принципе, не вижу ничего страшного. Не разозлят ли людей большие суммы? Но Юра [Жирков - прим. ред.] же не своровал их где-то, он заработал честной, хорошей карьерой. Наоборот, надо порадоваться за человека, что после карьеры он может себе позволить тратить столько", - приводит слова Аршавина "РБ Спорт".

Ранее в интервью Юрий Жирков рассказал, что его ежемесячные расходы составляют миллион рублей.

Юрий Жирков: месячные траты и неудачные покупки

Юрий Жирков профессионально занимался футболом в 2001-2022 годах и выступал на позициях левого защитника и полузащитника. Известен по выступлениям за такие команды, как ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо" (Москва), "Зенит". Он является чемпионом России и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка России, Кубка Англии, Кубка УЕФА, а также бронзовой медели чемпионата Европы 2008 года.