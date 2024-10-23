Головин объяснил, почему остался в запасе "Монако" в матче с "Црвеной Звездой"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин остался в запасе на матч Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды" из-за ротации и плотного календаря клуба. Об этом он рассказал ТАСС.

22 октября "Монако" дома разгромил "Црвену Звезду" со счетом 5:1 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Головин провел весь второй тайм.

"Счет говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке, были и хорошие подходы, и острые моменты, - сказал Головин. - Заслуженно одержали крупную победу, - Почему много голов было забито именно во втором тайме и связано ли это с моим появлением на поле? Честно говоря, не думал об этом. Вряд ли это главная причина того, что большую часть голов мы забили после перерыва, хотя понятно, что у меня была задача и обострять, и создавать моменты". "В принципе это получилось: помимо забитых мячей, был еще отменный гол, мое попадание в штангу. В общем, думаю, мы порадовали болельщиков. Почему начал игру в запасе? Обычная ротация, у нас сейчас много матчей, важные игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В прошлом туре был тяжелый матч против "Лилля", который мы заканчивали в меньшинстве, сейчас предстоит дерби с "Ниццей", поэтому игровое время получает максимальное количество футболистов", - добавил Головин.

Монегаски занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков в 8 матчах. В ближайшем матче "Монако" 27 октября на выезде сыграет с "Ниццей! в матче чемпионата страны. В Лиге чемпионов клуб идет вторым с 7 очками в 3 играх.