Тренер «Ливерпуля» высказался о новом формате Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о новом формате Лиги чемпионов.

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По словам нидерландского специалиста, пока рано делать выводы о целесообразности внесённых изменений. Напомним, с нынешнего сезона в Лиге чемпионов отсутствуют подразделения на группы, все команды играют в общем этапе.