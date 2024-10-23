Клаудиньо стал лучшим бразильским футболистом тура в европейских чемпионатах

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо стал лучшим бразильским игроком минувшего тура в европейских чемпионатах, сообщает статистический портал Sofascore.

В пятницу «Зенит» в матче 12‑го тура МИР РПЛ на выезде разгромил «Акрон» со счетом 5:0. Клаудиньо отметился двумя голевыми передачами.

Согласно рейтингу Sofascore, Клаудиньо стал лучшим бразильским игроком из европейских чемпионатов в минувшие выходные, получив оценку 8,9. В тройку лучших вошли также футболист «Барселоны» Рафинья (8,7 балла) и еще один игрок «Зенита» Густаво Мантуан (8,3).

Всего в десятку лучших бразильцев уикенда по оценкам портала вошли шесть игроков РПЛ — четыре из «Зенита» и два из «Краснодара».