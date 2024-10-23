Депутат Госдумы ответил на слова Карпина о неправильном движении футбола

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что за последние 20 лет футбол в стране движется по неправильному пути.

По мнению Карпина, которое он выразил в недавно вышедшем на YouTube-канале футболиста Федора Смолова интервью, санкции ФИФА и УЕФА в отношении РФ не имеют ключевого значения. Так он ответил на вопрос о том, сколько времени у российских команд займет возвращение к международным турнирам.

«Сказал А, скажи Б. Если Валерий Карпин что-то знает, что мы идём куда-то не туда, а он является главным тренером сборной, тогда пусть поправит нас. Мы с удовольствием изменим курс к улучшению. Давайте помогать нам», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

Сборная России и российские клубы не принимают участие в международных турнирах с 2022 года. О том, когда Россию допустят к участию в соревнованиях, неизвестно.