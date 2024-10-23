Вратарь «Реала» получил травму перед матчем с «Барселоной»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму в матче общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

После медицинского обследования у Куртуа диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра. Также ранее СМИ сообщали, что у бразильского полузащитника «Королевского клуба» Родриго обнаружено повреждение подколенного сухожилия.

«Реал» в 11‑м туре чемпионата Испании сыграет на своем поле с «Барселоной». Встреча состоится 26 октября и начнется в 22:00 (мск). Прямую трансляцию игры смотрите в субботу на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Сине‑гранатовые» лидируют в турнирной таблице Примеры с 27 очками после десяти проведенных матчей, мадридцы (24 очка) находится на второй строчке.