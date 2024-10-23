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В «Реале» сравнили Винисиуса Жуниора с Пеле

Директор по институциональным отношениям «Реала» Эмилио Бутрагеньо сравнил нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора с легендарным бразильским форвардом Пеле.

В «Реале» сравнили Винисиуса Жуниора с Пеле
© Чемпионат.com

Винисиус оформил хет-трик в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» накануне вечером.

«Что касается третьего гола, я осмелюсь кое-что сказать, он напомнил мне о Пеле. Как Винисиус входил в штрафную и как бил… Как разобрался в этом моменте. Это гол, который прославляет футбол. Зрители приезжают на «Сантьяго Бернабеу», чтобы увидеть такие голы», — приводит слова Бутрагеньо испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Футбол
Эмилио Бутрагеньо
Реал