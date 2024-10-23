«Лейпциг» продлил контракт с французским защитником

Французский защитник Кастельо Лукеба продлил контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс‑служба немецкого клуба.

Новое соглашение 21‑летнего футболиста рассчитано до 2029 года.

— Переезд в Лейпциг был правильным для моего развития. Я очень быстро получил игровое время и всегда чувствовал доверие всех в клубе, наших болельщиков и моих товарищей по команде. «Лейпциг» — теперь моя вторая семья. Эта среда позволяет молодым игрокам, таким как я, быстро становиться лучше с каждым днем, — сказал Лукеба.

Лукеба перешел в «Лейпциг» из французского «Лиона» в августе 2023 года. С тех пор он провел за команду 50 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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