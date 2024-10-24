«Динамо» Москва разгромило «Крылья Советов» в сверхрезультативном матче

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

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Встреча группы А в Самаре завершилась со счетом 6:3. В составе динамовцев хет‑трик оформил Эль‑Мехди Маухуб, еще по голу забили Ярослав Гладышев, Лука Гагнидзе и Денис Макаров. У самарцев с пенальти отличился Бенхамин Гарре, также голами отметились Томас Гальдамес и Илья Гапонов.

Матч стал самым результативным в Пути РПЛ в нынешнем розыгрыше Кубка России.

По итогам группового этапа команда Марцела Лички набрала 11 очков и заняла второе место в группе А, уступив «Спартаку» (15 очков). В четвертьфинале плей‑офф Пути РПЛ «Динамо» встретится с московским «Локомотивом». Команда Игоря Осинькина на групповом этапе набрала 2 очка и не попала в следующую стадию. В Пути регионов борьбу продолжит махачкалинское «Динамо» (8 очков).

«Динамо» сыграет первый матч противостояния с «Локомотивом» 5–7 ноября, ответная игра пройдет 26–28 ноября.