Маухуб стал первым автором хет-трика в «Динамо» за последние семь лет

Марокканский нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб оформил хет-трик в выездном матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (6:3). Форвард стал автором второго, пятого и шестого голов бело-голубых на 16-й, 53-й и 82-й минутах соответственно.

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Тем самым Маухуб стал первым автором хет-трика в составе московского «Динамо» за последние семь лет — с весны 2017 года. В предыдущий раз три гола в одном матче футболист бело-голубых забивал 8 апреля 2017 года — это удалось Кириллу Панченко в выездном матче 30-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2016/2017 со «СКА-Хабаровск» (3:2).

Московское «Динамо» заняло второе место в группе со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов» и в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России сыграет с «Локомотивом».