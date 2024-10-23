Агент ФИФА назвал главную проблему Кубка России

Агент ФИФА Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о нынешнем формате Кубка России.

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– Вам интересен нынешний формат Кубка России?

– Вопрос риторический очень. Мне кажется, дело не в формате, потому что формат очень неплохой, у всех есть шансы дойти до высоких стадий. Формат абсолютно нормальный, но, к сожалению, многие участники играют вторыми составами. Понимаю, что нужно дать ротацию, но все же это не совсем интересно. Тут ничего не сделать. Команды низших дивизионов тоже играют вторыми составами. Если все так играют, то я не думаю, что это кому-то интересно. Я думаю, что матчи плей-офф будут интересными. Игры на вылет все же интереснее.

– Может, с помощью каких-нибудь правил заставлять клубы выпускать основных игроков?