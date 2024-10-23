РФС: переход Пьянича в ЦСКА может поспособствовать возвращению к турнирам

Переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА может поспособствовать допуску российских клубов и сборных на турниры Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

В сентябре 2022 года Пьянич назвал "неудачной" идею Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча со сборной России. Встреча между командами России и Боснии и Герцеговины не состоялась из-за дальнейшего отказа боснийской стороны. После перехода в ЦСКА Пьянич извинился за призыв не допустить проведения матча.

"Надо помнить, что инициатором той игры была сама Босния, - сказал Митрофанов. - Могут быть разные точки зрения, но мне кажется, нужно смотреть позитивно - у человека принципиально поменялась позиция. Не даю никакой оценки, тогда он сказал одно, а сейчас сделал другое. Он перешел к нам в футбол - пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, все хорошо и можно играть. Это надо использовать".

Митрофанов ответил на вопрос, ускорил ли бы матч с командой Боснией и Герцеговиной возвращение российских сборных и клубов до международных турниров.

"РФС было бы жить сильно проще - чем больше матчей внутри УЕФА будет происходить, тем легче будут вестись переговоры по возвращению команд на всех уровнях. Важна не только работа сверху, когда мы работаем с теми, кто ограничил нас, - руководство ФИФА и УЕФА, но и работа снизу - игроки в клубах. Почему теннисисты играют? Потому что сообщество теннисистов выступило против отстранения своих коллег. К сожалению, у нас сейчас нет такой солидарности, она и должна появиться через клубное и игроцкое взаимодействие", - заключил он.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.