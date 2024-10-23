Тренер «Акрона» высказался о «Рубине» перед матчем Кубка России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о казанском «Рубине».

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Сегодня, 23 октября, команды сыграют в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 19:00 мск.