Баку и Мадрид претендуют на проведение финала футбольной Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил города, которые претендуют на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Финальный матч в 2027 году должен пройти либо в Баку (Олимпийский стадион), либо в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", на котором домашние игры проводит "Атлетико".

На проведение решающего матча женской Лиги чемпионов сезона-2026/27 претендуют Варшава (Национальный стадион), Барселона ("Камп Ноу"), Базель ("Санкт-Якоб Парк") и Кардифф (Национальный стадион). УЕФА определит хозяев обоих матчей в мае 2025 года.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.