РФС раскритиковали за траты по 10 млн на Сирию и Бруней

Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал безобразием тот факт, что Российский футбольный союз намерен потратить по 10 миллионов рублей на приглашение сборных Сирии и Брунея в Россию для проведения товарищеских матчей с национальной командой.

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Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нельзя привозить за 10 миллионов такие команды, как Бруней и Сирия. Это просто безобразие! Такие вещи делать нельзя, мы просто транжирим деньги. Кто пойдет на стадион смотреть на Бруней или каких‑то папуасов?» — заявил Пономарев.

23 октября такую сумму назвал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Он отметил, что сумма складывается из трех параметров — перелета, питания и проживания.

По данным «Матч ТВ», 15 ноября сборная России по футболу должна провести матч с командой Брунея в Сочи, а игру с Сирией — в Волгограде 19 ноября.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.