"Оренбург" и "Химки" назвали стартовые составы на матч Кубка России

«Оренбург» примет «Химки» в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

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Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

«Оренбург» (стартовый состав): Сысуев, Зотов, Касимов, Прохин, Столбов, Михайлов, Коваленко, Томпсон, Гюрлюк, Рыбчинский, Барановский.

«Химки» (стартовый состав): Обухов, Голубович, Степанов, Малентиевич, Абдуллахи, Терехов, Берковский, Капеленко, Корредера, Садыгов, Панченко.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».