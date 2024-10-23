"Оренбург" и "Химки" назвали стартовые составы на матч Кубка России

«Оренбург» – «Химки». Томпсон, Гюрлюк, Садыгов и Панченко играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Оренбург» примет «Химки» в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
«Оренбург» (стартовый состав): Сысуев, Зотов, Касимов, Прохин, Столбов, Михайлов, Коваленко, Томпсон, Гюрлюк, Рыбчинский, Барановский.
«Химки» (стартовый состав): Обухов, Голубович, Степанов, Малентиевич, Абдуллахи, Терехов, Берковский, Капеленко, Корредера, Садыгов, Панченко.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».