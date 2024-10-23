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«Оренбург» – «Химки». Томпсон, Гюрлюк, Садыгов и Панченко играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Оренбург» примет «Химки» в 6-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

"Оренбург" и "Химки" назвали стартовые составы на матч Кубка России
© Sports.ru

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

«Оренбург» (стартовый состав): Сысуев, Зотов, Касимов, Прохин, Столбов, Михайлов, Коваленко, Томпсон, Гюрлюк, Рыбчинский, Барановский.

«Химки» (стартовый состав): Обухов, Голубович, Степанов, Малентиевич, Абдуллахи, Терехов, Берковский, Капеленко, Корредера, Садыгов, Панченко.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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