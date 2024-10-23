«Ювентус» продлил контракт с вратарем Перином

Голкипер Маттиа Перин продлил контракт с «Ювентусом», сообщается на сайте футбольного клуба из Турина.

Новое соглашение с 31‑летним итальянским вратарем рассчитано до 30 июня 2027 года.

— Я не чувствую себя вторым вратарем, именно тренер и клуб заставляют меня ощущать себя таким образом. Мы, вратари, каждый день стремимся совершенствоваться. Лично я чувствую себя прекрасно, стараюсь привнести немного опыта и со страстью быть вовлеченным во все, что делаю, — сказал Перин.

Перин выступает за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за «Дженоа», «Пескару» и «Падову». Голкипер провел за туринскую команду 51 матч во всех турнирах, стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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