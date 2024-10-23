Экс-тренер сборной России Игнатьев похвалил игру ЦСКА при Николиче

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев похвалил игру ЦСКА в текущем сезоне, назвав оборону москвичей лучшей в РПЛ.

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«Армейцами» первый год руководит сербский специалист Марко Николич.

«У ЦСКА есть качество футбола, есть результат, хорошее сочетание в атаке и средней линии. Оборона ЦСКА — лучшая в РПЛ. Я не сторонник того, что надо всегда играть в атакующий футбол, надо уметь отбирать и играть в сбалансированный футбол», — цитирует Игнатьева Legalbet.

ЦСКА идет на 4-м месте с 23-мя очками после 12-и туров РПЛ. Команда пропустила 7 мячей — это 3-й показатель после «Зенита» и «Краснодара».

Николич уже работал в России, руководя «Локомотивом» в сезоне-20/21. При нем «железнодорожники» одержали победу в Кубке России.

Игнатьев работал со сборной России с 1996–го по 1998-й год, но не смог провести команду на чемпионат мира-1998. Под руководством тренера молодежная сборная СССР стала чемпионом Европы-1988.