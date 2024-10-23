Игрок «Зенита» Педро оценил атмосферу на стадионе в Воронеже

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро высказался об атмосфере на матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом».

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Вчера, 22 октября, «Зенит» на выезде одержал победу со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже.