Экс-руководитель «Спартака» рассказал о возможной продаже Зиньковского

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе левого вингера «красно-белых» Антона Зиньковского в «Локомотив».

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«Если они продадут в «Спартак» Пиняева и взамен возьмут Зиньковского с доплатой, то такой вариант возможен. Но просто приобретать — нет. Думаю, вся эта история — информационная атака законного представителя Зиньковского. Конечно, их не устраивает положение, в котором находится футболист, надо что-то менять», - приводит слова Кузьмичёва Legalbet.

В текущем сезоне Зиньковский провёл 12 матчей во всех турнирах, отдав три голевые передачи. Все голевые Антон отдал в матчах Фонбет Кубка России. По данным портала transfermarkt 28-летний футболист оценивается в 3млн евро. Последний раз в стартовом составе Зиньковский выходил в игре против «Крыльев Советов» 19 сентября в Кубке России.

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После 12 туров «Спартак» замыкает топ-6 РПЛ, набрав 19 очков. Отставание от "Локомотива" (27), который занимает третье место - восемь очков, от лидера чемпионата "Краснодара" (30) отставание составляет 11 баллов.