«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую победу в азиатской Лиге чемпионов

Китайский «Шанхай Шэньхуа» обыграл японский «Кавасаки Фронтале» в матче третьего тура восточного региона общего этапа азиатской Лиги чемпионов по футболу.

Команда Леонида Слуцкого победила в Шанхае со счетом 2:0. Автором победного мяча стал Ван Хайцзянь на 24‑й минуте, также отличился Андре Луис (90+3, с пенальти). «Кавасаки Фронтале» играл в меньшинстве практически весь матч, так как Марсиньо получил прямую красную карточку на 5‑й минуте.

«Шанхай Шэньхуа» одержал вторую победу в азиатской Лиге чемпионов и с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.