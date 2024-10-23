Футболист ЦСКА Виллиан Роша стал отцом

В семье футболиста ЦСКА Виллиана Роши родился ребенок, сообщает пресс‑служба московского клуба.

© Матч ТВ

Бразилец выступает за армейцев с сентября 2022 года. 29‑летний футболист провел за команду 83 матча, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач.

— Наш защитник и его супруга сегодня празднуют день рождения дочери. Счастья новоиспеченным родителям и здоровья малышке! — говорится в сообщении.

Команда Марко Николича занимает четвертое место в турнирной таблице МИР РПЛ.

В рамках 13‑го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле примет «Факел». Игра пройдет в субботу, 26 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.