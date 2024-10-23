«БроукБойз» сыграют против «Чисто Питер» в 1/8 финала Кубка Медиалиги
«БроукБойз» и «Чисто Питер» встретятся в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 1/8 финала
23 октября, среда
«БроукБойз» – «Чисто Питер» – 18:00
«БроукБойз»: Н. Зириков, Сухомлинов, Киряков, Жекич, Коробов, Данилин, Мазуров, Соснин, Белга, Майрович, Яковлев.
«Чисто Питер»: Мухин, Лебедев, Слащев, Вяткин, Воробьев, Батов, Котов, Семенчук, Победимов, Пунтус, Вартанян.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.