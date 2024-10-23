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«БроукБойз» сыграют против «Чисто Питер» в 1/8 финала Кубка Медиалиги

«БроукБойз» и «Чисто Питер» встретятся в 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги.

«БроукБойз» сыграют против «Чисто Питер» в 1/8 финала Кубка Медиалиги
© Sports.ru

Кубок Медиалиги, 1/8 финала

23 октября, среда

«БроукБойз» – «Чисто Питер» – 18:00

«БроукБойз»: Н. Зириков, Сухомлинов, Киряков, Жекич, Коробов, Данилин, Мазуров, Соснин, Белга, Майрович, Яковлев.

«Чисто Питер»: Мухин, Лебедев, Слащев, Вяткин, Воробьев, Батов, Котов, Семенчук, Победимов, Пунтус, Вартанян.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Футбол