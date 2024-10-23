Агент ответил на вопрос о том, как переманивают футболистов

Агент Дмитрий Чельцов рассказал, как переманивают игроков в футболе.

– Бывало, что агенты переманивают футболистов?

– Тут важен контекст. Знаю, что многие обращались к Кузяеву, чьи интересы представляет отец. Там, кто первым договорился, тот и работает. Бывает, что я могу помочь с каким-то трансфером. Не гарантировать переход, а просто увеличить шансы на сделку. Допустим, вижу, что «Страсбургу» нужна «десятка», а Антоха Миранчук без клуба. Я прошу Макса (отца – Прим «Чемпионата») позвонить Вадиму Шпинёву – интересно им такое или нет. Если да, то запускаем переговоры. Если нет, то в чужой огород лезть не собираюсь – мне такое на хер не надо. При этом и к нам лезть мы не позволим.

– У тебя пытались перехватить игрока?

– Конечно, но в 99% случаев это на совести футболиста. Если он не хочет, то этого не случится. Игрок должен сказать агенту, что на него вышли и что-то предлагают. Дальше уже следует разговор между агентами. Нам звонят каждое окно: «Чел, привет, давай поговорим по игроку».

– Чел?

– Да, сокращённо от Чельцов. Постоянно так называют, мне только в кайф. Иногда даже забываю, что меня зовут Дима, — сказал Чельцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.