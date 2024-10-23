Аршавин отреагировал на фразу Карпина про «людей из Пакистана»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своей реакции на фразу главного тренер сборной России Валерия Карпина о том, что у национальной команды планировался матч с «людьми из Пакистана».

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— Вы посмеялись со слов Карпина про «людей из Пакистана»? — Нет. Думаю, он сам был разозлен той ситуацией. Считаете, ему хочется просто так тренировать, а потом узнавать, что игры не будет? Он просто в дипломатичной форме высказал свое недовольство, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Вначале октябрьского учебно-тренировочного сбора появилась информация, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.