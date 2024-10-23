Месси сыграет против команды Миранчука с камерой на груди

Высший американский футбольный дивизион (Major League Soccer, MLS) и соцсеть TikTok анонсировали специальный стрим первого матча плей-офф с участием клуба «Интер Майами».

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Особенность предстоящей игры в том, что зрители смогут увидеть её глазами Лионеля Мессии. Для этого на груди выступающего за «Интер Майами» аргентинца закрепят экшн-камеру GoPro.

Соперником команды из Майами будет клуб «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Матч начнётся 26 октября в 3:30 мск, а трансляция - за пять минут до старта игры.

Ранее Месси и португалец Криштиану Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».