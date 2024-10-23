Роднина высказалась о возвращении пива на стадионы

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в целом поддержала инициативу вернуть пиво на стадионы. Об этом пишет РБК.

В июле 2019 года в Госдуме депутаты внесли на рассмотрение проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей. Законопроект прошел только первое чтение, во втором чтении его пока не приняли.

«Пиво на стадионах? Мы в последнее время даже не просто обсуждаем, а уже в Госдуме обсуждаем. У нас все вопросы — пить пиво или не пить. Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать», — отметила Роднина.

Политик пояснила, что ходила на матчи чемпионата мира в России. Она добавила, что на них продавали пиво «и ничего страшного не случилось».

Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Напомним, что в 2012 году Ирина Роднина выступила одним из автором законопроекта о запрете рекламы алкоголя в медиа.

Тренер Юрий Семин ранее сообщил, что выступает за возвращение возможности приобретать и распивать пиво на российских стадионах. Он добавил, что средства от продажи пива помогут российским футбольным клубам, которые в последние годы оказались в сложной ситуации.