"Аталанта" и "Селтик" не выявили победителя в матче Лиги Чемпионов

Матч общего этапа Лиги Чемпионов между "Аталантой" и "Селтиком" завершился вничью. Итальянская "Аталанта" принимала на своем поле шотландский "Селтик" в матче 3-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Игра завершилась безголевой ничьей. Команды ушли с поля без забитых голов.

Таким образом, "Аталанта" набрала 5-е очко в 3-х матчах. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице. У "Селтика" теперь 4 очка. Шотландский клуб занимает 18-ю строчку.

В 4-м туре "Аталанта" на выезде сыграет со "Штутгартом". Матч пройдет в среду, 6-го ноября. "Селтик" на своем поле примет "РБ Лейпциг". Матч состоится во вторник, 5-го ноября.