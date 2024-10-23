РФС ведет переговоры с УЕФА про возвращение клубов из России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что его организация ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по теме возвращения на международные соревнования клубов из РФ. Об этом сообщает РБК.

По словам Митрофанова, в сентябре прошла встреча РФС с представителями УЕФА, которая прошла удачно, однако он отказался раскрывать подробности переговоров. Помимо этого он также добавил, что у УЕФА есть доверие к российской стороне, однако предположить примерное время возвращения клубов из РФ на международные соревнования Митрофанов отказался.

«Я никакими итогами не могу поделиться. Такая договоренность была на этом собрании между руководством УЕФА и всеми руководителями национальных ассоциаций», — заявил он.

Ранее Митрофанов рассказал о цене приглашения сборных на матч с Россией.