Левандовски впервые забил «Баварии» после ухода в «Барсу» – в 3-м матче после трансфера. Роберт не праздновал гол
Роберт Левандовски забил «Баварии» впервые после ухода из клуба.
Форвард «Барселоны», выступавший за мюнхенский клуб с 2014 по 2022 год, отличился на 36-й минуте матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Левандовски отказался праздновать гол, подняв руки вверх.
Сегодня Левандовски проводит 3-й матч против своей бывшей команды после перехода в «Барселону». В двух предыдущих матчах поляк не отметился результативными действиями – в сезоне-2022/23 «Барселона» дважды проиграла «Баварии» на групповом этапе ЛЧ (0:2, 0:3).
Левандовски впервые забил «Баварии» после ухода в «Барсу» – в 3-м матче после трансфера. Роберт не праздновал гол
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