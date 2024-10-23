«Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкий «РБ Лейпциг» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Лейпциг» в одноимённом немецком городе. Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Ливерпуль» одержал победу в матче со счётом 1:0.

На 28-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес с передачи нападающего Мохамеда Салаха.

«Лейпциг» в двух стартовых турах ЛЧ потерпел два поражения — от «Атлетико» (1:2) и от «Ювентуса» (2:3). У «Ливерпуля» две победы — над «Миланом» (3:1) и над «Болоньей» (2:0).