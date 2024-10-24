Мадридский «Атлетико» неожиданно уступил «Лиллю» в матче Лиги чемпионов УЕФА

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались испанский «Атлетико» Мадрид и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Марко Гуида. «Лилль» одержал победу в матче со счётом 3:1.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.