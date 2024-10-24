«Бавария» установила клубный антирекорд в гостевых матчах Лиги чемпионов

После матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» мюнхенская «Бавария» установила клубный антирекорд, проиграв три матча подряд на выезде впервые в рамках главного европейского соревнования. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twittter).

Напомним, встреча на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания) завершилась уверенной победой каталонцев со счётом 4:1. Ранее мюнхенцы проиграли в гостях «Астон Вилле» (0:1), а также в рамках полуфинала прошлого розыгрыша турнира «Реалу» в Мадриде (1:2).

На данный момент «Бавария» сыграла три игры в Лиге чемпионов. Мюнхенцы имеют в своём активе три очка и занимают 24-е место.