Гарри Кейн отреагировал на разгром «Баварии» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о разгромном поражении команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:4).

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«Пропущенные три мяча на выезде в первом тайме стали для нас не лучшим началом. У нас был период в первом тайме, когда мы выглядели действительно опасно, но «Барселона» играла хорошо, и мы не использовали момент, когда были лучше. Затем нас наказали.

Нам нужно уйти и извлечь из этого урок. Думаю, был момент, когда мы выглядели опасно, но, возможно, мы немного увлеклись, пытаясь слишком быстро разыграть последний мяч, и, если бы мы больше владели мячом, а не торопились, у нас было бы больше шансов. Но не нужно паниковать; дело в том, чтобы учиться и быть лучше в следующий раз», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Кейн стал автором единственного гола «Баварии» в этой встрече.