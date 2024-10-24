«Ботафого» разгромил «Пеньяроль» в полуфинале Кубка Либертадорес

Бразильский «Ботафого» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес обыграл уругвайский «Пеньяроль». Встреча в Рио‑де‑Жанейро завершилась со счетом 5:0.

Дубль оформил Жефферсон Саварино, по одному голу забили Александер Барбоза, Луис Энрике и Игорь Жесус. Ответный матч пройдет в Монтевидео.

Матч состоится 31 октября в 03:30 по московскому времени. В другом полуфинальном матче «Атлетико Минейро» обыграл «Ривер Плейт» со счетом 3:0.