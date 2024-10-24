Вратарь «Зенита» раскрыл подробности о своей травме

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков раскрыл подробности своего повреждения, которое он получил на тренировке.

© Чемпионат.com

— Зашёл сюда, похрамывая, причём очень сильно. Что за травму ты получил на тренировках?

— Ну, видишь, вот так достигаются высокие результаты. Три недели назад в конце тренировки приземлился неудачно на колено, и частичный надрыв боковой связки, и немножко повредил крестообразную. Но, слава богу, без операции, только консервативное лечение. Вот недавно слез с костылей и уже начал реабилитацию. Поэтому, по прогнозам, к зимним сборам буду готов в общей группе, — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».