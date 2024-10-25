Матч сборных России и Брунея пройдет в Краснодаре вместо Сочи

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор дал комментарий по поводу соперников сборной России в предстоящих товарищеских матчах — национальных команд Брунея и Сирии.

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«Соперники не самые сильные, но сборная России должна играть. Команда Сирии — довольна неплохая, будет интересная игра. В этих матчах много позитива, так как футболисты соберутся и будут готовиться вместе», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее было официально объявлено, что 15 ноября сборная России проведёт в Краснодаре товарищеский матч с национальной командой Брунея (184-е место в рейтинге ФИФА), а 19 ноября сыграет в Волгограде со сборной Сирии (93-е место в рейтинге ФИФА).